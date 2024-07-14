Abdullah Avcı kampın son gününde reçeteyi verdi: Pivot santrfor gerek

Trabzonspor’un tecrübeli teknik adamı, golcü transferi için yönetime mesaj gönderdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovenya kampında takımının Zeleznicar Pancevo’yu 3-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bu tip maçlarda skordan daha çok oyuna odaklandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, öğrencilerinin çalıştıkları sisteme alışmaya başladığını ve bu durumun sevindirici olduğunu söyledi. Yine de fiziksel ve taktiksel olarak eksikleri olduğunu ifade eden Avcı, transfer ihtiyacının altını çizdi.

ACELESİ YOK

Golcü ihtiyaçları olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, “Sağ bek ve stoper arayışımız devam ediyor. Resmin bütününe baktığımızda ise bir pivot santrforun transferi gerekiyor. Hemen ilk haftada bizimle olması şart değil. Doğru zamanda doğru isim gelmeli. Enis Destan tam olarak pivot değil. Yerli veya yabancı bir fırsat transferi olursa değerlendirmek istiyoruz” dedi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Avcı, sakatlık vermemelerinin de önemli olduğunun altını çizdi.

FIRTINA YİNE KAZANDI

Trabzonspor yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Zeleznicar Pancevo’yu 3-1 mağlup etti. Bordo mavililerin gollerini Bardhi, Visca (pen) ve Enis Destan kaydetti. Fırtına ilk hazırlık maçında Csanad’ı 2-1’le geçmişti.