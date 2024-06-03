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Aboubakar sorunu! Beşiktaş’ın istenmeyen yıldızı teklifleri de reddediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aboubakar sorunu! Beşiktaş’ın istenmeyen yıldızı teklifleri de reddediyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılardan kazandığı 2,5 milyon avroyu veren olmayınca kalmakta direnen Kamerunlu can sıkıyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ -  Yeni teknik direktör ve yeni kadroyla yeni sezona bambaşka bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş’ta öncelikle halledilmesi gereken problemler var. Bunların en önemlilerinden biri de Vincent Aboubakar... Sezon ortasında kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Kamerunlu yıldız siyah beyazlılardan kazandığı parayı veren kulüp bulamadıkça ayrılmayacak. Beşiktaş’la kontratı Haziran 2025’te sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncunun yıllık ücreti ise 2,5 milyon avro. 

ÜÇ TEKLİFİ REDDETTİ

Yönetimin gelecek sezon için kesin olarak düşünmediği Aboubakar, yönetimin “Kendine kulüp bul” uyarısına rağmen hiç oralı olmuyor. Geçmişte de para söz konusu olduğunda transferlerinde sıkıntılı süreçlere yaşatan Kamerunlu, şu ana kadar kendisine gelen üç teklifi reddetti. Sebebi ise gelen tekliflerin, Beşiktaş’tan kazandığı yıllık ücretin altında olması. Son olarak Spartak Moskova’yı da reddeden Aboubakar’ın, gerekirse bir sezon oynamamayı göze aldığı öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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