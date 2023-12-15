15 Aralık 2023 15:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:18

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla tepki çeken isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar ile ilgili gelişmeler son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Kamerunlu golcü ile ilgili transfer gelişmeleri ile ilgili pek çok futbolsever araştırma yapmakta. Peki, Aboubakar gidecek mi? Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Aboubakar hangi takımda? Aboubakar nereye transfer oldu?

ABOUBAKAR GİDECEK Mİ?

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığını açıkladığı ve hakkında Suudi Arabistan Ligi'nden transfer teklifi aldığı iddia edilen Aboubakar'ın devre arası transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Onana ile birlikte kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar halen Beşiktaş'ın oyuncusudur. Devre arası transfer döneminde 11 Ocak - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında Beşiktaş ile yollarının ayrılması bekleniyor.

ABOUBAKAR BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Sezona çok iyi başlayan Vincent Aboubakar 2023/24 sezonunda takımına 22 maçta 11 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştır.

ABOUBAKAR KAÇ YAŞINDA?

22 Ocak 1992 yılında Kamerun Garoua'da dünyaya gelen Aboubakar, 31 yaşındadır.

VİNCENT ABOUBAKAR HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?