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    Aboubakar gidecek mi? Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Aboubakar gidecek mi? Vincent Aboubakar Beşiktaş&#039;tan ayrıldı mı?

    Son haftalardaki düşük performansıyla tepki toplayan Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceği futbolseverler tarafından araştırılmakta. Son olarak kadro dışı bırakılan Aboubakar ile ilgili kullanıcılar en çok Aboubakar gidecek mi? Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı mı? sorularını merak etmekte.

    Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla tepki çeken isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar ile ilgili gelişmeler son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Kamerunlu golcü ile ilgili transfer gelişmeleri ile ilgili pek çok futbolsever araştırma yapmakta. Peki, Aboubakar gidecek mi? Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Aboubakar hangi takımda? Aboubakar nereye transfer oldu? 

    ABOUBAKAR GİDECEK Mİ?

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığını açıkladığı ve hakkında Suudi Arabistan Ligi'nden transfer teklifi aldığı iddia edilen Aboubakar'ın devre arası transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

    ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

    Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Onana ile birlikte kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar halen Beşiktaş'ın oyuncusudur. Devre arası transfer döneminde 11 Ocak - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında Beşiktaş ile yollarının ayrılması bekleniyor. 

    Aboubakar gidecek mi? Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

    ABOUBAKAR BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

    Sezona çok iyi başlayan Vincent Aboubakar 2023/24 sezonunda takımına 22 maçta 11 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştır. 

    ABOUBAKAR KAÇ YAŞINDA?

    22 Ocak 1992 yılında Kamerun Garoua'da dünyaya gelen Aboubakar, 31 yaşındadır.

    VİNCENT ABOUBAKAR HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

    • 2009-2010    Coton Sport
    • 2010-2013    Valenciennes
    • 2013-2014    Lorient
    • 2014-2020    Porto
    • 2016-2017    → Beşiktaş (kiralık)
    • 2020-2021    Beşiktaş
    • 2021-2023    Al-Nasr
    • 2023     Beşiktaş   

     

     

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