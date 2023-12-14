14 Aralık 2023 10:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:23

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın son oynanan Lugano maçında kadroda olmaması futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sezon başından itibaren forma istikrarını sağlayamayan Kamerunlu yıldızın Lugano maçında da forma giymemesi üzerine internette pek çok kullanıcı konuya ilişkin Aboubakar kadroda neden yok? Vincent Aboubakar sakat mı? Aboubakar kaç hafta yok? sorularını araştırmakta.

ABOUBAKAR KADRODA NEDEN YOK?

Vincent Aboubakar, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanan 5 ismin arasında yer almakta ve bu nedenle Lugano maçında kadroda yer almıyor.

ABOUBAKAR SAKAT MI?

Bu sezon Beşiktaş'a 11 gol 2 asist katkı sağlayan ve Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna giren Vincent Aboubakar'ın sakatlık problemi bulunmuyor. Vincent Aboubakar, performans düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakıldı.





İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI!

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.