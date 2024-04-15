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Acun Ilıcalı'nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kariyerine İngiltere'nin Hull City takımında devam eden Ozan Tufan, gösterdiği performansla beğeni topluyor. Yıldız oyuncu, Hull City'nin, Queens Park Rangers'ı 3-0 yendiği maçta gösterdiği başarılı performansla haftanın 11'ine seçildi.

Hull City, Queens Park Rangers engelini 3 golle aştı. Championship'in 43.haftasında oynanan mücadeleye Ozan Tufan damga vurdu.

Başarılı performansını skora da yansıtan Ozan, Championship'te haftanın 11'ine seçildi.

29 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları Fabio Carvalho ve Jaden Philogene de kadroda yer aldılar.

Acun Ilıcalı'nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu! - 1. Resim

33 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Ozan Tufan bu sezon ligde 33 maça çıkarken, Hull City'ye 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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