Acun Ilıcalı'nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu!

Kariyerine İngiltere'nin Hull City takımında devam eden Ozan Tufan, gösterdiği performansla beğeni topluyor. Yıldız oyuncu, Hull City'nin, Queens Park Rangers'ı 3-0 yendiği maçta gösterdiği başarılı performansla haftanın 11'ine seçildi.

Hull City, Queens Park Rangers engelini 3 golle aştı. Championship'in 43.haftasında oynanan mücadeleye Ozan Tufan damga vurdu.

Başarılı performansını skora da yansıtan Ozan, Championship'te haftanın 11'ine seçildi.



29 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları Fabio Carvalho ve Jaden Philogene de kadroda yer aldılar.

33 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Ozan Tufan bu sezon ligde 33 maça çıkarken, Hull City'ye 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.