Adana Demirspor - Galatasaray Canlı | İlk yarıda 4 gol var
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Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
GALATASARAY İLK YARIDA GOL YAĞDIRDI
42' Hızlı gelişen ev sahibi atağında Abat Aimbetov ceza sahası içinde topu istediği gibi kontrol edemeyince Sarı-kırmızılı savunma topu aldı.
39'Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yükselttiği topta Mertens arka direkte boş pozisyonda topun gelişine çok sert vurdu. Direğe çarpan top uzak köşeden ağlara gitti.
37'Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan içeriye girip vuruşunda savunmadan seken top kalecide kaldı.
36' Adana Demirspor savunmasının hatasında topu alan Batshuayi karşı karşıya pozisyonda kaleyi bulamadı.
35' Abat Aimbetov, Muslera'nın önde olduğu pozisyonda kaleye aşırtma vuruşunu yaptı. Zemine seken top yükseklik kazanmasının ardından kalenin üstünden dışarıya gitti.
31' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Deniz'in üstünden topu filelerle buluşturdu.
19'Mertens'in ceza sahası içine çevirdiği topta Semih Güler'in ters vuruşu direkt ağlarla buluştu.
18'GOL Galatasaray farkı ikiye çıkardı! Durum 2-0.
17'KAÇTI! Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz Kol, Muslera'yı geçemedi.
16'Elias Jelert'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.
15'İlk 15 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
14'Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Andrew Gravillon topu ön direkte karşıladı.
13'Ev sahibi tarafından kullanılan köşe vuruşunda Muslera'ya yapılan müdahaleye faul düdüğü çalındı.
12'Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Abat Aimbetov'un içeriye çevirmek istediği top savunmadan kornere gitti.
11'Adana Demirsporlu futbolcular, 15 yaşındaki kaleciyi golün ardından teselli etti.
10'Adana Demirspor'un savunma arkasına atılan uzun topta kaleci Deniz Dönmezer'in hatasında fırsat bilen Kerem Aktürkoğlu kayarak
topu ağlara yolladı.
9'GOL Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.
9'Ali Yavuz'un pasında Abat Aimbetov topu istediği gibi kontrol edemedi.
8'Andrew Gravillon'in sağ kanada yüksek pasında Elias Jelert'in uzaklaştırdığı top Manev'in kafasından sekip taca gitti.
7'Ev sahibi ekip maçın başlangıcında üst üste faul kazanıyor.
6'Orta alanda ilerlemek isteyen Bünyamin Balat, Lucas Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul.
5'Kerem Aktürkoğlu'nun Mertens'e pas düşüncesinde top Belçikalı oyuncunun çok uzağına gitti.
4'Adana Demirspor savunmada Semih Güler'in savunma arkasına bir uzun pas düşüncesinde daha top dışarıya gitti.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi