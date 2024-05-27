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Ahmet Çakar'dan küme düşen takımlar hakkında flaş iddia! Oklar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye döndü

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Süper Lig, Ahmet Çakar, İstanbul, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'de küme düşen son takım Ankaragücü oldu. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında yaptığı açıklamayla tüm okları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çevirtti.

Süper Lig'in son haftasında, zirvede olduğu gibi küme hattında da kıyasıya bir yarış yaşandı. 4 takım küme düşmemek için sahaya çıktı ve Konyaspor evinde Galatasaray'a kaybetmesine rağmen üzülen Ankaragücü oldu.

AHMET ÇAKAR'DAN GÜNDEM OLAN İDDİA

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi’nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi.

3 İSTANBUL TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.

17- Ankaragücü 40

18- Fatih Karagümrük 40

19- Pendikspor 37

20- İstanbulspor 16

Düzenleyen:  - Spor
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