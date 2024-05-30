Alex de Souza, transfer çalışmalarına başladı! 'Bavullarını hazırladı, haber bekliyor'

Antalyaspor, Alex de Souza'nın takımın başına gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Alex'in transfer edilmesini istediği orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu renklerine katmaya çok yaklaştı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla heykeli dikilen Türk futbolunun efsane ismi Alex de Souza, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu. 46 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Alex, ayağının tozuyla transfer çalışmalarına başladı. Brezilyalı hoca, ilk transferini bitirme noktasına geldi.

BAVULLARINI HAZIRLADI

Paraguay basınından ABC'nin geçtiği habere göre Antalyaspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu transfer ediyor. Haberde oyuncunun bavullarını hazırladığı ve transferin noktalanmasını beklediği vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Paraguay ekiplerinden General Caballero forması giyen Alexander Franco, 2023-24 sezonunda 9 maçta görev aldı.