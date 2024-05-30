Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın eleştirilerine sert cevap: Aklını mı kaybettin?

Yıldırım’ı nankörlükle suçlayan Koç, “Şükürler olsun diyeceğinize küçümsüyorsunuz. Daha önce ‘Topunuz gelin demiştim.’ Tek gelin, topunuz gelin ama gelin, kaçmayın!” dedi

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan rakibi Aziz Yıldırım’a mermi gibi sözler. Koç, Yıldırım’ın kendine yönelik eleştirilerine cevap verirken sözünü sakınmadı. Ali Koç “Kol kırılsın yen içinde kalsın dedik. Ama bunları da anlatmanın zamanı geldi” diye başladığı konuşmasında, Aziz Yıldırım’a “Çıkalım er meydanına” daveti yaptı. Yıldırım’a “Bu gemiyi nasıl çevireceksiniz?” diye seslenen Koç, “Koçspor oldu diyorsunuz, yazıklar olsun. Allah razı olsun, şükürler olsun denileceğine küçümsüyorsunuz!” sözleriyle tepki gösterdi.

UTANIYORUM

Yıldırım’ın “Ali Koç 100 milyon avro hibe edeceğim demişti. Belki de hiç etmedi” sözlerine değinen Ali Koç, “Siz çıldırdınız mı! Akli meleklerinizi mi kaybettiniz! İşi yarışa sokan sizdiniz, 100 dediniz, 150 dediniz, milyon dediniz! Avro dediniz, TL dediniz. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. En kötü zamanda bile çıkıp, “Ben şöyle yaptım” hiçbir zaman demedim. Arkadaşlarıma da dedirtmedim. Bunu alay konusu hâline getiriyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım, topunuz gelin demiştim, tek gelin, topunuz gelin ama gelin, kaçmayın” dedi.

NEDEN EZMEDİN

Ali Koç, “Eski başkanımız, önce ‘Fenerbahçe’nin önünü keseni ezeceğim’ sonra ‘Söyle kim var Fenerbahçe’nin önünü kesen?’ diyor” ifadesinin altını çizerken, “Sayın Başkan en çok siz yaşadınız. 7 yılda 3 kere şampiyonluklarımız son dakika, kurgularla elimizden alındı. Otobüsümüze saldırıldı. Bir futbolcumuzun arabasına kurşun atıldı. Ne oldu, hâlâ bilinmiyor. Ezeceksiniz de niye o zaman ezmediniz, bugünleri beklediniz? İktidardayken, çok kuvvetliyken yapmanız da şimdi nasıl yapacağınızı anlatmanızda faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

G.SARAY LOGOSUNU SÖKTÜLER

Ali Koç dün akşam Kalamış’ta kongre üyelerine hitap ederken dışarıda tehlikeli bir gerginlik yaşandı. G.Saray’ın aynı yerdeki tesislerinde şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar ile Koç’u dinleyen F.Bahçeli üyeler arasında tartışma başladı. Sonrasında sarı lacivertli taraftarlar rakip takımın tesislerine doğru yürüdü ve kapıdaki Galatasaray logosunu söküp alırken, rakip tesislere meşaleler attı. Tesis kapısı kapatıldığından F.Bahçeli üyeler içeri giremeyince daha vahim olaylar önlenmiş oldu. Meşaleler yangın tüpleriyle söndürüldü.

EN KÖTÜSÜ CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe’de bu sezon bazı oyuncular beklentinin çok altında kaldı. Kent, Zajc, Bonucci kayıpları oynarken, asıl hayal kırıklıkları bonservis bedeli ödenen isimler oldu. 15 milyon avroyla kulüp tarihinin rekorunu kıran Cengiz, 4 milyon avroya gelen Krunic, 3 milyon avroluk Mert Müldür ve 1,4 milyon avroluk Bartuğ Elmaz aldıklarının karşılığını veremedi.