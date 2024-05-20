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Ali Koç'tan derbi galibiyeti sonrası şampiyonluk açıklaması! 'Şerefsizlere, hırsızlara gösterdik'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ali Koç, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi sonrası yaşanan olaylar hakkında konuştu. Ali Koç açıklamasında "Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu; şerefsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik." ifadelerini kullandı. Koç, kendisine 'Delikanlılığı varsa gelsin' diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalar yaptı. RAMS Park stadında çıkan olaylar hakkında da konuşan Koç, kendisine 'Delikanlılığı varsa gelsin' diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.

ŞEREFSİZLERE, HIRSIZLARA GÖSTERDİK

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle Fenerbahçe camiasına 7'den 70'e herkese çocuklarımıza bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Bir taraftan da bakarsınız, derbi galibiyetinden öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, hırsızlara gösterdik. Buradan 1-0 ayrılarak umudumuzu son haftaya taşıdık. Hocamızdan, oyuncularımıza milyonlar adına onlara teşekkür etmek istiyorum." dedi. Fenerbahçe Başkanı; "Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. 3-5 kulüp diye hitap ediyor ya bizlere. Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bu maç tescillemiştir. Sadece bu 90 dakika. Son 60, son 80 faule bakın. Maç özelinde 10 faul yapmışız. 6 sarı kart 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faul yapmış. 4 sarı kart. Bizim bugün cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik ama buna rağmen arkadaşlarımız bu mücadeleyi sergiledi. Dediğim gibi sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Hafta içi 30 bin kişi gelen kongre üyelerimize teşekkür ediyorum." sözlerini sarfetti. Ali Koç sözlerinin devamında; "Bir takımı şampiyon yapmak için kurgulamış olduğunuz dizayn, Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir. Ben bunu en son Haluk Ulusoy yönetiminde görmüştüm." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP

Ali Koç, Dursun Özbek'in açıklamasına karşın; "Biz iki senedir televizyonlarda duelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki kişinin de gerçek kimliğini görsün. Bugün artık geç oldu. Bu ne ucuz kabadayılık. Hafta içinde istediği kanalda buna Galatasaray TV'de dahil çıkalım. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. Önümüzdeki 5 gece bizi çağırsın ekrana çıkmaya hazırız." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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