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Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye tepki! 'Aday olsa da olmasa da'

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Ali Koç&#039;tan Mehmet Büyükekşi&#039;ye tepki! &#039;Aday olsa da olmasa da&#039;

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak seçim öncesi Ali Koç çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, "TFF Başkanını aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü yapılacak seçim öncesi açıklamalar yaptı. Ali Koç açıklamalarında TFF seçimlerine de değindi, Büyükekşi'yi ibra etmeyeceklerini söyledi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

FITRATIMIZDA YOK

"Mourinho'nun imza töreninde aleyhinize tezahürat yapanları affedecek misiniz?" sorusuna cevap veren başkan Koç, "Affetmek için cezalandırmak gerekir. Bizim öyle bir tarzımız yok. Benim için beni destekleyen iyi Fenerbahçeli, beni desteklemeyen kötü Fenerbahçeli gibi bir durum yok. Kim ne tezahürat yapmış git kameradan bak falan. Bizim fıtratımızda böyle şeyler yok" dedi.

TFF'Yİ İBRA ETMEYECEĞİZ

"TFF'nin seçime gidip gitmeme gibi bir durumu yok. Seçime gidecekler. TFF Başkanını aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz."

AZİZ BEYİN ELİNİ KALDIRACAĞIM

"6 sene hiçbir desteğini görmememize rağmen pazar akşamı sonuç ne olursa olsun Aziz Bey'in elini kaldıracağım." Gelecek sezon, 10 yıllık hasreti gidereceğimiz bir sezon olacak.

SEÇİLİRSEK ONUNLA ÇALIŞMAYACAĞIZ

 "Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Başkanı, üyelerimizi arayarak Aziz Yıldırım lehine oy istiyor. Ben bunu kabul de etmiyorum tasvip de etmiyorum. Seçildiğimiz taktirde kendisi ile çalışmayacağımızı beyan ediyorum." Cumartesi sabah Kongre Divan Başkanlığı için oylama yapılacak. Kongre üyelerimizi erkenden stadyumda olmaya davet ediyorum."

Düzenleyen:  - Spor
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