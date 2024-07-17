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Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Fransız yıldız 1 yıllığına kiralandı

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Fenerbahçe, Transfer, Allan Saint-Maximin, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i transfer ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, Fransız kanat oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de transferler peş peşe geliyor. Dün; Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u duyuran Kanarya, Allan Saint-Maximin'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

1 YILLIK KİRALANDI

Sarı-lacivertli ekibin X hesabından yapılan açıklamada, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllık kiralanması konusunda hem oyuncu hem de kulübü  Al-Ahli ile anlaşıldığı ifade edildi.

Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Fransız yıldız 1 yıllığına kiralandı - 1. Resim

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe’mize hoş geldin Allan Saint-Maximin 💛💙 

Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe Kamuyu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun transfer detaylarını açıkladı. Yıldız isim için 1 yıllık kiralama bedeli olarak 8 milyon euro verileceği ifade edilirken, oyuncunun maaşını ise Suudi Arabistan kulübü ödeyecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.

İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

 Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de! Fransız yıldız 1 yıllığına kiralandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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