Amerika Açık'ta kaos anları! Fotoğrafçı korta daldı, Daniil Medvedev böyle çıldırdı

New York'taki Louis Armstrong Stadyumu'nda oynanan sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta dün Benjamin Bonzi ve Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Tenis tarihinin en tuhaf sahnelerinden biri, üçüncü setin sonunda Bonzi'nin servis attığı sırada, bir fotoğrafçının yerinden ayrılıp korta girmesiyle yaşandı.

Görüntülerde fotoğrafçının, Bonzi'nin zafer fotoğrafını yakalamak için korta girdiği ancak çok erken kalktığını ve istemeden de olsa olayları aksattığını fark ettiği anlaşılıyor.

Bu durumda sandalye hakemi Greg Allensworth, Bonzi'den tekrar servis kullanmasını istedi. Hakeme ve fotoğrafçıya sinirlenen Medvedev'den ise şaşırtıcı bir çıkış geldi.

''SEN ERKEK MİSİN?''

Rus oyuncu hakeme doğru ilerleyerek, "Sen erkek misin? Sen erkek misin? Neden titriyorsun?" diye bağırdı. Hızını alamayan oyuncu, "Eve gitmek istiyor beyler, burayı sevmiyor. Saatlik değil, maç başına para alıyor." ifadelerinde bulundu.

Seyircilerin ıslık ve tezahüratları arasında Medvedev, 'Reilly Opelka ne dedi?' diye bağırdı. Bu yılın başlarında, kendisi gibi tenisçi olan Opelka, Allensworth'u 'turun en kötü hakemi' olarak nitelendirdiği için ATP Turu tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

MAÇI KAYBEDİNCE HIZINI ALAMADI

Uzun süren tartışmaların ardından Medvedev, dördüncü seti 6-0'lık üstünlükle tamamlayarak maçın skorunu eşitledi. Ancak Bonzi, beşinci sette sahada olanlara rağmen ünlü galibiyeti elde etmeyi başardı.

Stadyumda taraftarların ıslık ve tezahüratları yükselirken, Rus oyuncu Medvedev hızını alamayarak raketini parçaladı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

13 numara Rus Daniil Medvedev, 51 numara Fransız Benjamin Bonzi'ye 3-6, 5-7, 7-6, 6-0 ve 4-6'lık setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

ABD Tenis Birliği sözcüsü daha sonra fotoğrafçının Amerika Açık güvenlik görevlileri tarafından korttan çıkarıldığını ve sertifikasının iptal edildiğini söyledi.