Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! Ronaldo ve Rooney'in ardından başaran ilk isim
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından hem gol atan, hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
A Milli Takım, Avusturya engelini 2-1 geçerek çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'ın gollerini savunma oyuncumuz Merih Demiral kaydetti. Merih'in attığı golde kornerden asisti yapan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti.
ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ
Daha önce Gürcistan'a attığı golle turnuva tarihinin gol atan en genç oyuncusu olan Arda Güler, yaptığı asistle 20 yaş altında hem gol hem asist yapan 3.isim oldu. Güler'in bu istatistiğini daha önce Portekiz adına Ronaldo, İngiltere adına Rooney gerçekleştirmişti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi