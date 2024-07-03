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Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! Ronaldo ve Rooney'in ardından başaran ilk isim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! Ronaldo ve Rooney&#039;in ardından başaran ilk isim
A Milli Takım, Arda Güler, Merih Demiral, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından hem gol atan, hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

A Milli Takım, Avusturya engelini 2-1 geçerek çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'ın gollerini savunma oyuncumuz Merih Demiral kaydetti. Merih'in attığı golde kornerden asisti yapan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Daha önce Gürcistan'a attığı golle turnuva tarihinin gol atan en genç oyuncusu olan Arda Güler, yaptığı asistle 20 yaş altında hem gol hem asist yapan 3.isim oldu. Güler'in bu istatistiğini daha önce Portekiz adına Ronaldo, İngiltere adına Rooney gerçekleştirmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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