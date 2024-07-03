Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! Ronaldo ve Rooney'in ardından başaran ilk isim

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 01:02 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 01:05 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından hem gol atan, hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu olarak tarihe geçti.