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Haberler > Spor > Arda Güler hakkında flaş iddia! Carlo Ancelotti ile tartıştı: "Sinir bozucu..." Real Madrid'in 19'luk yıldızı isyan etti

Arda Güler hakkında flaş iddia! Carlo Ancelotti ile tartıştı: "Sinir bozucu..." Real Madrid'in 19'luk yıldızı isyan etti

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Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, süre bulamamaktan şikayetçi. Daha önce bu konu hakkında tepkisini dile getirdiği iddia edilen Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile tartıştı. İşte haberin ayrıntıları.

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler hakkında, İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, süre bulamamaktan şikayetçi olan Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti tartıştı. Akabinde bakın neler yaşandı.

Arda Güler hakkında flaş iddia! Carlo Ancelotti ile tartıştı:

Real Madrid'in, Athletic Bilbao ile oynadığı maçı Arda Güler, yedek kulübesinde tamamladı. Real Madrid, bu hafta sonunu boş geçecek. Ancelotti'nin öğrencileri bir sonraki resmi maçında ise Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında, Manchester City'i, konuk edecek. 

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in ilgili olduğu iddia edilen Arda Güler için Madrid, satış kapılarını kapatmıştı. Los Blancos bonservisle göndermek fikrine uzak ancak kiralama fikrini saklı tutuyor.

FLAŞ İDDİA: ANCELOTTI VE ARDA TARTIŞTI

Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından Ancelotti ile Güler tartıştı.

Arda Güler hakkında flaş iddia! Carlo Ancelotti ile tartıştı:

Habere göre; Güler süre alamamaktan şikayetçi oldu ve durumu Ancelotti'ye aktardı. "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum. Başarılı olmak istiyorum" diyen Güler'e, Ancelotti'nin cevabı ise "Sakin ol ve bekle" oldu.

Arda Güler hakkında flaş iddia! Carlo Ancelotti ile tartıştı:

Arda Güler'e ise süre alamaması ve maçın son dakikalarında süre verilmesi sinir bozucu. Haberin devamında, Madrid'in La Liga'da oynayacağı Mallorca ve Barcelona maçlarında Güler'i görmenin, Madrid taraftarı için de güzel olacağı belirtildi. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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