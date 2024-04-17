Arda Güler'den takdir toplayan hareket! Takım arkadaşları eşlik etti, dünyada manşetleri süsledi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı öncesi, Madridli futbolcular son antrenmanlarını City'nin stadyumunda gerçekleştirdi. Aralarında Arda Güler'in de bulunduğu Madridli futbolcuların sahaya çıkmadan önce sergiledikleri davranış büyük takdir topladı.

Real Madrid ve Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, Real Madrid takımı son antrenmanını gerçekleştirmek üzere Etihad Stadyumu'na gitti. Aralarında Arda Güler'in de olduğu futbolcuların sahaya çıkmadan önce yaptıkları davranış dünyada büyük takdir topladı.

CİTY ARMASINA BASMADAN GEÇTİLER

Antrenman öncesinde Madrid futbolcularının sahaya çıkarken yerdeki City armasına basmadan kenardan geçmeleri dünya basınında gündem oldu.

Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan sakınmaları büyük takdir topladı.