Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler'den takdir toplayan hareket! Takım arkadaşları eşlik etti, dünyada manşetleri süsledi

Arda Güler'den takdir toplayan hareket! Takım arkadaşları eşlik etti, dünyada manşetleri süsledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler&#039;den takdir toplayan hareket! Takım arkadaşları eşlik etti, dünyada manşetleri süsledi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı öncesi, Madridli futbolcular son antrenmanlarını City'nin stadyumunda gerçekleştirdi. Aralarında Arda Güler'in de bulunduğu Madridli futbolcuların sahaya çıkmadan önce sergiledikleri davranış büyük takdir topladı.

Real Madrid ve Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, Real Madrid takımı son antrenmanını gerçekleştirmek üzere Etihad Stadyumu'na gitti. Aralarında Arda Güler'in de olduğu futbolcuların sahaya çıkmadan önce yaptıkları davranış dünyada büyük takdir topladı.

CİTY ARMASINA BASMADAN GEÇTİLER

Antrenman öncesinde Madrid futbolcularının sahaya çıkarken yerdeki City armasına basmadan kenardan geçmeleri dünya basınında gündem oldu.

Arda Güler'den takdir toplayan hareket! Takım arkadaşları eşlik etti, dünyada manşetleri süsledi - 1. Resim

Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan sakınmaları büyük takdir topladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dursun Özbek'ten çok sert sözler! 'Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor' diyerek açıkladı - SporDursun Özbek'ten çok sert sözler! 'Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor' diyerek açıkladıDünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - SporDünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldıİsmail Kartal, Olympiakos rövanşı öncesi konuştu! 'Bugün bakacağız, yarın oynayabilir' - Sporİsmail Kartal, Olympiakos rövanşı öncesi konuştu! 'Bugün bakacağız, yarın oynayabilir'Servet Yardımcı TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu - SporTFF başkanlığı için ikinci aday!TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu - SporTFF Başkanlığı için ilk aday belli olduBeşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Sergen işi etik olmaz - SporBeşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Sergen işi etik olmaz
Sonraki Haber Yükleniyor...