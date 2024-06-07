Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arnautovic’e Aslan pençesi! Galatasaray, İnter’in Avusturyalı golcüsünü listeye aldı

Arnautovic’e Aslan pençesi! Galatasaray, İnter’in Avusturyalı golcüsünü listeye aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arnautovic’e Aslan pençesi! Galatasaray, İnter’in Avusturyalı golcüsünü listeye aldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan basınından Tuttosport, İcardi’yi yedeklemek isteyen sarı kırmızılıların 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Fiorentina da yıldızın peşinde…

Seçim sonrasında transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Dursun Özbek yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Erden Timur’un görevinden istifa etmesinden sonra Mauro İcardi’nin de takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlayan sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldızı yedeklemek için harekete geçti. İtalyan Tuttsport, Galatasaray’ın İnter’in golcüsü Marko Arnavutovic ile yakından ilgilendiğini duyurdu. Haberde, 35 yaşındaki golcü oyuncunun da Türkiye’ye gitmeye sıcak bakacağı vurgulandı. 

AYRILMAK İSTİYOR

Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın da Arnautovc’le ilgilendiği belirtilen haberde Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İnter ile bir sezon daha sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı. İnter’de forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli golcünün kendisine yeni bir takım aradığı belirtildi. West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giyen Arnautoviç, bu sezon İnter’de 35 maça çıkarken yedi gol attı, üç de asist yaptı. Galatasaray cephesi İnter’le pazarlıklarını sürdürüyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Japonya'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı tutumunu değiştir' çağrısıUşak'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım'dan şok sözler: Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi - Spor"Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi"Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözler: Başkan olursan Mourinho ile nasıl çalışacaksın? - SporAcun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözlerFenerbahçe'de seçim gerginliği! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti - SporAziz Yıldırım kongreyi terk ettiMilliler bir önceki turnuvayı unutamıyor! 2020 içimizde yara... - SporMilli yıldızlar bir önceki turnuvayı unutamıyorAziz Yıldırım rakibini korkaklıkla suçladı! "Koç lider değil başkan" - SporEzeli rakibe gönderme: Benim 6-0 hatıram varOkan Buruk boş mukaveleye imza attı! "Ne kadar kupa varsa almak istiyoruz" - SporOkan Buruk boş mukaveleye imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...