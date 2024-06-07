Arnautovic’e Aslan pençesi! Galatasaray, İnter’in Avusturyalı golcüsünü listeye aldı

İtalyan basınından Tuttosport, İcardi’yi yedeklemek isteyen sarı kırmızılıların 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Fiorentina da yıldızın peşinde…

Seçim sonrasında transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Dursun Özbek yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Erden Timur’un görevinden istifa etmesinden sonra Mauro İcardi’nin de takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlayan sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldızı yedeklemek için harekete geçti. İtalyan Tuttsport, Galatasaray’ın İnter’in golcüsü Marko Arnavutovic ile yakından ilgilendiğini duyurdu. Haberde, 35 yaşındaki golcü oyuncunun da Türkiye’ye gitmeye sıcak bakacağı vurgulandı.

AYRILMAK İSTİYOR

Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın da Arnautovc’le ilgilendiği belirtilen haberde Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İnter ile bir sezon daha sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı. İnter’de forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli golcünün kendisine yeni bir takım aradığı belirtildi. West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giyen Arnautoviç, bu sezon İnter’de 35 maça çıkarken yedi gol attı, üç de asist yaptı. Galatasaray cephesi İnter’le pazarlıklarını sürdürüyor.