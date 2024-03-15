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Haberler > Spor > Aston Villa, Zaniolo’yu geri gönderiyor

Aston Villa, Zaniolo’yu geri gönderiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aston Villa, Zaniolo’yu geri gönderiyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan oyuncuyu 5 milyon avroya kiralayan G.Saray, bonuslarla 38 milyon avro gelir bekliyordu. İngilizler Zaniolo’yu kulübede unutunca bu beklenti hayal oldu.

Son yıllarda aldığı oyuncular kadar sattığı oyuncularla da dikkati çeken Galatasaray, Zaniolo konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. Sacha Boey’i devre arasında Bayern Münih’e 35 milyon avroya satan Cimbom, geçen sezon da Nicola Zaniola’yı Aston Villa’ya bir yıllığına 5 milyon avroya kiralık olarak vermişti. Anlaşmaya göre Zaniolo 20 karşılaşmada ilk on birde sahaya çıkarsa bonuslarla birlikte 38 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonu devreye girecekti. 

LAZİO İSTİYOR ANCAK...

Ancak Nicolo Zaniolo, beklentilerin çok altında kaldı ve sadece 10 karşılaşmaya ilk on birde başladı. İngilizler, ligin geri kalan kısmında da Zaniolo’yu kulübeden çıkaracak gibi görünmüyor. Böylece sarı kırmızılıların 38 milyon avroluk beklentisi suya düşmüş oldu. İtalyan basını, daha önce Roma’da forma giyen Zaniolo’ya şehrin diğer takımı Lazio’nun talip olduğunu yazdı. Ancak ortada dolaşan rakamlar sarı kırmızılıların beklentisinin çok altında; 10-12 milyon avro…

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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