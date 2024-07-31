Atıcılıkta tarih yazdık! Paris 2024'te ülkemizin gururu oldular

Paris 2024’te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde finalde Sırplara kıl payı geçilen ikili, bu dalda Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda önceki gün okçulukta gelen bronz madalyanın ardından 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye’ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

TÜRKİYE ADINA BİR İLK

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi. Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh’ten oluşan Hindistan ekibinin oldu. Atıcılık, Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve jimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.

KOLEKSİYONU TAMAMLADI

2008’den bu yana aralıksız olarak beş olimpiyata katılan Yusuf Dikeç, sonunda olimpiyat madalyasına ulaştı. Dünya sıralamasında 8 numarada bulunan Dikeç, 4 Dünya Şampiyonası, 10 Dünya Kupası, 11 Avrupa Şampiyonası madalyasına şimdi de bir olimpiyat madalyası ekledi.