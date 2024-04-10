Atletico avantajı kaptı! Simeone'nin öğrencileri tek farkla güldü
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinin ilk ayağında Atletico Madrid, Borussia Dortmund'u konuk etti. İspanyol ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 8 heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başlamıştı. Bugün ise Atletico Madrid, sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk etti. İspanyol temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ATLETİCO TEK FARKLA
Atletico Madrid'in gollerini 4.dakikada Rodrigo De Paul, 32.dakikada Samuel Lino kaydetti. Dortmund'un tek golü ise 81.dakikada Sebastien Haller kaydetti.
Rövanş karşılaşması 16 Nisan'da Almanya'da oynanacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi