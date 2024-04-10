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Atletico avantajı kaptı! Simeone'nin öğrencileri tek farkla güldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atletico avantajı kaptı! Simeone&#039;nin öğrencileri tek farkla güldü

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinin ilk ayağında Atletico Madrid, Borussia Dortmund'u konuk etti. İspanyol ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 8 heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başlamıştı. Bugün ise Atletico Madrid, sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk etti. İspanyol temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

ATLETİCO TEK FARKLA

Atletico Madrid'in gollerini 4.dakikada Rodrigo De Paul, 32.dakikada Samuel Lino kaydetti. Dortmund'un tek golü ise 81.dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Rövanş karşılaşması 16 Nisan'da Almanya'da oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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