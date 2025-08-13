Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar: İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, "Vizyon 2035" oluşumunun toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"FENERBAHÇE'DE PARA VAR AKIL YOK"

"Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var.""

"İMZA TOPLAYAMADINIZ"

“Aday oldum, kaybettim ne yapacağız? İmza toplayın gelin dedim, topladınız mı? Çıkın başkan adayımız bu diye gösterin, ben destek olurum. Hazırım. Kaçmam.”

"İÇİNİZDEN BİRİÇIKACAK BEN VARIMN DİYECEK"

"98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek."

"Başarı belki hemen gelmeyecek. Ama belki sonra umutlar yeşerecek. Seçimi kaybedeceğiz belki önemli değil. Bir geçiş dönemi olur. Sonra başka bir arkadaşı destekleyeceğiz, kazanacağız. Ama sizler sahip çıkmazsanız, bu olmaz."

"FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKMANIZI BEKLİYORUM"

"Benim yaptığım yönetim kadrolarından başkanlar, divan başkanları çıktı. Bunu yapmamız lazım. Bana bunu verin! Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum"

"İKİ KURABİYEYE ALKIŞ KOPUYOR"

"Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm. İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar..."