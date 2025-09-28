Fenerbahçe'de büyük değişim: İlk neşter vuruldu, iki efsane geliyor

M. EMİN ULUÇ - Başkan Sadettin Saran, Ali Koç’un giderayak bıraktığı Domenico Tedesco bombasından patlamadan kurtulmakta kararlı.

İLK NEŞTERİ GÖNÜL'E VURDU

Çaylak İtalyan’ın sarı lacivertlileri şampiyonluk yolunda yürütemeyeceğin gören Saran, yol yakınken değişim düğmesine bastı. Başkan, Samandıra sonrası ilk neşteri Gökhan Gönül’e vurdu. Tedesco’nun yardımcısı olarak göreve getirilen genç antrenörle yollar ayrıldı. Tedesco ile Devin Özek de topun ağzında. Resmî ayrılıkların gerçekleşmesiyle takımın Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’e teslim edilecek.

TEDESCO'NUN ÜCRETİ HESAPLANDI

Antalya maçına belirsizlik içinde hazırlanan, takım üzerindeki otoritesini kaybetmiş Tedesco her şeye rağmen güzel bir veda için çabalarken, yeni yönetim, İtalyan’ın maliyetini hesapladı. Tazminatı olmayan Tedesco, 2,5 milyon avro yıllık ücretini alacak, yardımcılarına da toplam 1,5 milyon avro ödenecek.

KOCAMAN HAZIRLIK

Resmî ayrılık kararını bekleyen Aykut Kocaman ekibiyle çalışmalara başlarken, Volkan Demirel de harekete geçti. Demirel’in ilk görevi Samandıra’da asayişi sağlamak.