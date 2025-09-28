Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de büyük değişim: İlk neşter vuruldu, iki efsane geliyor

Fenerbahçe'de büyük değişim: İlk neşter vuruldu, iki efsane geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de büyük değişim: İlk neşter vuruldu, iki efsane geliyor
Fenerbahçe, Gökhan Gönül, Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de değişim başladı, sıra Tedesco ile Özek’te. F.Bahçe’de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı. Antalya maçı sonrası hem hoca hem futbol direktörüyle de veda bekleniyor. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ile geliyor.

M. EMİN ULUÇ - Başkan Sadettin Saran, Ali Koç’un giderayak bıraktığı Domenico Tedesco bombasından patlamadan kurtulmakta kararlı.

İLK NEŞTERİ GÖNÜL'E VURDU

Çaylak İtalyan’ın sarı lacivertlileri şampiyonluk yolunda yürütemeyeceğin gören Saran, yol yakınken değişim düğmesine bastı. Başkan, Samandıra sonrası ilk neşteri Gökhan Gönül’e vurdu. Tedesco’nun yardımcısı olarak göreve getirilen genç antrenörle yollar ayrıldı. Tedesco ile Devin Özek de topun ağzında. Resmî ayrılıkların gerçekleşmesiyle takımın Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’e teslim edilecek.

Fenerbahçe'de büyük değişim: İlk neşter vuruldu, iki efsane geliyor - 1. Resim

 

TEDESCO'NUN ÜCRETİ HESAPLANDI

Antalya maçına belirsizlik içinde hazırlanan, takım üzerindeki otoritesini kaybetmiş Tedesco her şeye rağmen güzel bir veda için çabalarken, yeni yönetim, İtalyan’ın maliyetini hesapladı. Tazminatı olmayan Tedesco, 2,5 milyon avro yıllık ücretini alacak, yardımcılarına da toplam 1,5 milyon avro ödenecek.

Fenerbahçe'de büyük değişim: İlk neşter vuruldu, iki efsane geliyor - 2. Resim

KOCAMAN HAZIRLIK

Resmî ayrılık kararını bekleyen Aykut Kocaman ekibiyle çalışmalara başlarken, Volkan Demirel de harekete geçti. Demirel’in ilk görevi Samandıra’da asayişi sağlamak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Jhon Duran oynayacak mı, kimler eksik? Muhtemel 11 belli olduEsad'ın devrilmesine giden yolun sembolüydü! Halep Kalesi restorasyon sonrası ziyarete açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü değerini artırdı: Avrupa'da dördüncü sırada - SporBeşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü değerini artırdı: Avrupa'da dördüncü sıradaGalatasaray yıldız transferleri gelire çeviriyor: Osimhen'den büyük kazanç - SporGalatasaray yıldız transferleri gelire çeviriyorVolkan Demirel'den canlı yayında Fenerbahçe açıklaması: Sadettin Saran’la yaptığı görüşmeyi anlattı - SporCanlı yayında Fenerbahçe açıklamasıFatih Tekke'den olay açıklama: Kazandığımız penaltı, bence penaltı değil - Spor"Kazandığımız penaltı, bence penaltı değil"Süper Lig ekibinin hocasından tepki: 2 puanımız çalındı - SporSüper Lig ekibinin hocasından tepki: 2 puanımız çalındı10 gollü çılgın maçta Can Uzun şov yaptı: Frankfurt'tan yarım düzine gol - Spor10 gollü çılgın maçta Can Uzun şov yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...