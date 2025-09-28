Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü değerini artırdı: Avrupa'da dördüncü sırada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı milli yıldız Orkun Kökçü değerini artırmaya başladı. 

MURAD TAMER -Beşiktaş’ın 30 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü değerini artırıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa’nın beş büyük ligi dışında forma giyen orta saha oyuncularının tahmini piyasa değerlerini açıkladı.

BİRÇOK YILDIZI GERİDE BIRAKTI

Listenin en dikkati çeken isimlerinden biri ise Beşiktaş’ın 24 yaşındaki yıldızı Orkun Kökçü oldu. Kökçü, 40 milyon avroluk değeriyle dördüncü sırada yer alarak Türk futbolu adına önemli bir gurur kaynağı oldu.

ZİRVEYİ ZORLUYOR

Kökçü, listenin zirvesinde bulunan Porto’dan Rodrigo Mora (50 m €), Benfica’dan Georgiy Sudakov (44,8 m €) ve Lokomotiv Moskova’dan Aleksey Batrakov (41,9 m €) isimlerinin ardından geldi. Bu değerle Orkun, Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok yeteneği geride bıraktı. Yapılan araştırmada Orkun Kökçü’nün yeteneği ve genç yaşı sebebiyle kısa sürede listenin zirve için en kuvvetli aday olduğu da belirtildi.

