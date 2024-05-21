Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesine Ali Koç'tan karşı atak! Başarılı hocanın alternatifleri bulunuyor

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olduğu iddia edilen Stefano Pioli için yeni bir haber öne sürüldü. İtalya medyasında çıkan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe dışında alternatifleri de bulunuyor.

Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürüyor. Aziz Yıldırım'ın, seçilirse takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamasının ardından Ali Koç'ta iddialı bir isimle anlaşmak için çalışmalara başladı.

Ali Koç'un teknik direktör adayının ise Stefano Pioli olduğu iddia edilmişti.

PİOLİ'NİN ALTERNATİFLERİ VAR

Calciomercato'nun haberine göre, Pioli'yi isteyen takımların arasında Fenerbahçe'nin de olduğu ancak İtalyan teknik adam için Napoli ve Bologna'nın da ciddi bir seçenek olduğu söylendi.

58 yaşındaki Stefano Pioli'nin, Napoli'nin ilk tercihi olduğu kaydedildi.

BOLOGNA'NIN ADAYLARI ARASINDA

Haberde Pioli'nin Milan'a veda etmeye hazırlandığı ve Napoli'nin deneyimli teknik adamla görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Stefano Pioli için bir diğer opsiyonun ise Bologna olduğu belirtildi.

Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Thiago Motta'nın takımdan ayrılması halinde Pioli'nin adaylar arasında olduğu dile getirildi.

2019'dan beri Milan'ı çalıştıran Pioli, İtalyan deviyle 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.