Barça'yı unut, zirveye bak! Buruk, Avrupa dönüşü sıkıntısına işaret etti

G.Saray, geçen sezonki beş yenilginin üçünü Devler Ligi maçlarının ardından aldı. Lig yarışının önemine değinen Okan Buruk “Bu sefer işi sıkı tutmalıyız” dedi.

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Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’den sonra Barcelona’ya da yenilen Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Katalan devi karşısında sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen 4-1 yenilmekten kurtulamayan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına geçen sezonu hatırlatıp uyarılarda bulundu. Geçen sezon ligde 5 yenilgi alan Cimbom, bunların 3’ünü Avrupa dönüşlerinde yaşadı. Geçen sezon Galatasaray 6 kez Avrupa dönüşlerinde deplasmanlara gitti. Bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Sarı kırmızılılar bu süreçte toplamda 11 puan kaybı yaşadı.

LİG KOLAY DEĞİL

Bu kez de Barcelona maçının ardından başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan lider Galatasaray’da Buruk oyuncularına hata istemediğini söyledi. Ligde üst üste beşinci şampiyonluk hedefine ulaşmak için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Buruk “Yüksek tempolu bir maç oynadık. Biliyorum, takım olarak yorgunuz ama sahada en iyi şekilde mücadele etmeliyiz. Kasım ayındaki millî araya kadar olan maçlarımızı kazanırsak, lig yarışında büyük bir avantaj elde etmiş oluruz. Ligin de en az Şampiyonlar Ligi kadar zor olduğunu unutmayın” diye konuştu.

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SANE’YE KORUMA

Alman basını, bu sezon gösterdiği performansla tartışma konusu olan Leroy Sane’nin takımda kalmaya devam edeceğini yazdı. Sky Sports’ta yer alan haberde “Başkan Dursun Özbek onun performansını yükselteceğinden şüphe duymuyor” denildi. Sane’yi Gençlerbirliği maçında ilk 11’de oynatması beklenen Okan Buruk, Barış Alper’i ise dinlendirip Sallai’ye forma verecek.

OKAN BURUK’UN 150. MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sarı kırmızılıların başında Süper Lig’de 150. maçına çıkacak. Başarılı teknik adam, 149 maçta 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ

Teknik Direktör: Bernd Storck

Kadro / Diziliş: Kaleci: Metehan Defans: Fıratcan, Luis, Goutas, İrfan Can Orta Saha: Gouveia, Diabate, Tongya, Mendes, Thalisson Hücum: Abdurrahim



GALATASARAY

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kadro / Diziliş: Kaleci: Leao Defans: Jakobs, Abdülkerim, Uğurcan Orta Saha: Sara, Batrakov, Davinson, Torreira, Sallai Hücum: Osimhen, Sane



MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon: Süper Lig 8. hafta

Stadyum: Eryaman

Hakem: Reşat Onur Coşkunses

Yayın: beIN Sports 1

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