24 Aralık 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:11

Bu akşam ezeli rakibin Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı. Kış transfer dönemini iyi geçirmek isteyen sarı-lacivertli takımın ilk transferi oldu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dzeko, Tadic ve Fred gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bu kez tarihi transfer hamlesi için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE’DEN TRABZONSPOR’A TARİHİ TRANSFER ÇALIMI

Fenerbahçe’nin, sezon sonunda Trabzonspor ile ayrılması planlanan Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas'ı kadrosuna katma kararı aldığı iddia edildi.

Bordo-mavili ekibin Başkanı Ertuğrul Doğan, yıldız orta saha oyuncusunun 'Şampiyonluğa oynayan bir takıma' transfer olmak istediğini açıklayarak "Bakasetas'a iki teklif yaptık, kabul etmedi. Şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyor. Trabzon’da yaşamayı seviyor ama belki de kafasında başka bir yerde yaşamak var. Yıl sonunda tekrar konuşacağız." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ STARTI VERDİ

Başkan Ali Koç'un Bakasetas transferinde bu kez ısrarcı olduğu ve Yunan oyuncuyu takıma kazandırmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğu ileri sürüldü. 2021 yılından bu yana Trabzonspor formasını terleten yılız futbolcu, Trabzonspor'da 119 maçta görev alırken bu karşılaşmalarda 33 gol 23 asiste imza attı.