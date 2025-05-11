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Başkent ekibi dört sezon sonra Süper Lig'e çıktı: Hoş geldin Gençlerbirliği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başkent ekibi dört sezon sonra Süper Lig&#039;e çıktı: Hoş geldin Gençlerbirliği
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Karagümrük’ün ikramını geri çevirmeyen kırmızı siyahlılar dün de Yeni Malatya’yı devirip Kocaeli’nin ardından ‘Süper’leşen ikinci takım oldu.

Ve TFF 1. Lig’de normal sezon (bir maç dışında) bitti son haftada Süper Lig bileti alan ikinci takım Gençlerbirliği oldu. Kocaelispor’un haftalar öncesinden mutlu sona ulaştığı 1. Lig’de Başkent ekibi son iki haftaya üçüncü sırada girerken geçen hafta Fatih Karagümrük’ün puan kaybını değerlendirip ikinci sıraya çıkmıştı. Ve son maçta da puansız Yeni Malatya’yı rahat geçip Hüseyin Eroğlu yönetiminde 4 yıllık Süper Lig özlemine son verdi. Eroğlu, Samsunspor’un (2023) ardından G.Birliği’ne de Süper Lig vizesi aldırdı.

Başkent ekibi dört sezon sonra Süper Lig'e çıktı: Hoşgeldin Gençlerbirliği - 1. Resim

NEREDEN NEREYE... 

Başarı hikâyesinde ise inanmışlık vardı. Sezonun ilk devresinde Sakarya maçıyla göreve başlayan Eroğlu takımı düşme hattının 2 puan üzerinde aldı. Hüseyin Hoca “Hedef belki play-off ama ben G.Birliği’ni Süper Lig’de görüyorum” dedi. İlk etapta kafalarda soru işareti vardı ama gün geçtikte ve galibiyetler geldikçe herkes inandı ve başarı geldi. “Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de başarıya koşan bir takım olması gerekiyor” diyen Hüseyin Eroğlu “Sözleşmem, Süper Lig için de var” ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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