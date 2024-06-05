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Bayern’in gözdesi! Alman devi, Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih’e kancayı taktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlı takımın yükselen değeri, daha önce Mane ve Haaland’ı keşfeden Bavyera ekibinin yeni sportif direktörü Freund’un radarına girdi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Premier Lig kulüplerini peşine takan Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, son olarak Alman devi Bayern Münih’in gündemine geldi. Alman basınında çıkan haberde, sportif direktör olarak göreve getirilen Christoph Freund’un daha önce Salzburg’da Sadio Mane ve Erling Haaland gibi gençleri keşfetmesinden dolayı Semih Kılıçsoy tavsiyesine de güvenildiği belirtildi. Haberde ayrıca Bayern’in 25 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

BÜYÜK YILDIZ OLACAK

Beşiktaş’a kupa şampiyonluğu kazandıran Serdar Topraktepe de 18 yaşındaki oyuncuya önemli takımlardan çok sayıda teklif geldiğini doğrularken “Semih bulduğu fırsatı güzel kullandı ve Beşiktaş’ı çok iyi temsil etti. Gelişimi de devam ediyor. Üzerine koyarak gideceğine eminim. Önemli kulüplerden çok sayıda teklif aldı. Avrupa’nın yeni yıldızı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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