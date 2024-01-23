Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

23 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 11:25

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı.

Fernando Santos yönetiminde ilk defa kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de maçta sahada olamayacak.

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR 40. RANDEVUDA

Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 40. defa rakip olacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 39 müsabakanın 18'ini siyah-beyazlı takım, 9'unu Adana temsilcisi kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 62 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 37 gol kaydetti.