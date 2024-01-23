Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son lig maçında Pendikspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş, 22. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi 7 eksiği bulunan Siyah-beyazlılar, 3 puan alarak üçüncülük iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

    Beşiktaş, Adana Demirspor&#039;u ağırlıyor! Muhtemel 11&#039;ler
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek.

    Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

    Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

    Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı.

    Fernando Santos yönetiminde ilk defa kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

    Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

    BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

    Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

    Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

    Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de maçta sahada olamayacak.

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

    BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR 40. RANDEVUDA

    Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 40. defa rakip olacak.

    İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 39 müsabakanın 18'ini siyah-beyazlı takım, 9'unu Adana temsilcisi kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    Söz konusu maçlarda Beşiktaş 62 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 37 gol kaydetti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşAdana Demirspor
    Haberler > Spor > Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    NBA'de tarihi gece! Joel Embiid rekorları altüst etti - SporNBA'de tarihi gece! Joel Embiid rekorları altüst ettiFenerbahçe'de ayrılık: Dinamo Zagreb transferi duyurdu - SporFenerbahçeli yıldız Hırvatistan'a gidiyorTop Santos'ta! Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğini Portekizli hoca belirleyecek - SporTop Santos'ta! Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğini Portekizli hoca belirleyecekBüyük hayallerle Real Madrid’in yolunu tutmuştu… Arda Güler'in ayrılacağı iddia edildi - SporBüyük hayallerle Real Madrid’in yolunu tutmuştu… Arda Güler'in ayrılacağı iddia edildiAsıl joker Okan Buruk! Eksiklere bakmadan bir kez daha zafere yürüyor - SporAsıl joker Okan Buruk! Eksiklere bakmadan bir kez daha zafere yürüyorİsmail Kartal'dan Samsunspor beraberliği ile ilgili gelen eleştirilere cevap: Hala lideriz - Sporİsmail Kartal'dan Samsunspor beraberliği ile ilgili gelen eleştirilere cevap: Hala liderizEmre Akbaba Süper Lig devine transfer oluyor! İmza an meselesi... - SporSüper Lig devi Emre Akbaba'yı istediHakan Çalhanoğlu bir kupa daha kazandı! Inter şampiyonluğu tek golle aldı - SporHakan Çalhanoğlu bir kupa daha kazandı! Inter şampiyonluğu tek golle aldıRyan Kent'e sürpriz talip! Takımın hocası resmen açıkladı, İngiliz futbolcu ayrılığa çok yakın - SporRyan Kent'e sürpriz talip! Takımın hocası resmen açıkladı, İngiliz futbolcu ayrılığa çok yakınAbdülkadir Ömür'ün menajerinden Galatasaray açıklaması - SporMenajeri Galatasaray iddialarına cevap verdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...