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Beşiktaş Felix Uduokhai transferinde mutlu sona yakın! İstanbul'a gelerek tesisleri gezdi

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Beşiktaş Felix Uduokhai transferinde mutlu sona yakın! İstanbul&#039;a gelerek tesisleri gezdi
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirerek tesisleri gezdirdi. Giovanni van Bronckhorst ve ekibiyle görüşen oyuncu Beşiktaş’a transfer olmak istediğini kulübü Augsburg’a iletti.

Beşiktaş yeni sezona Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak iddialı bir giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, stoper hattına 1 takviye daha yapmak istiyor. Kartal'ın gündemine gelen son isim ise Augsburg forması giyen Felix Uduokhai oldu.

İSTANBUL'A GELDİ

Sports Digitale'in haberine göre; Hasan Arat yönetimi dün gizli bir operasyonla Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’yi İstanbul’a getirerek, deneyimli savunmacıya tesisleri gezdirdi. Almanya’ya geri dönen 1.93'lük savunmacının transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.  26 yaşındaki stoperin yurt dışı kampına yetiştirilmesi planlanıyor.

Beşiktaş Felix Uduokhai transferinde mutlu sona yakın! İstanbul'a gelerek tesisleri gezdi - 1. Resim

TRANSFER OLMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Uduokhai'nin İstanbul seyahatinden çok memnun kaldığı ve Nevzat Demir Tesisleri'ni beğendiği belirtildi. Tesislerde Giovanni van Bronckhorst ve ekibiyle de görüşen deneyimli oyuncu, Beşiktaş’a transfer olmak istediğini kulübü Augsburg’a iletti.

Düzenleyen:  - Spor
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