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Beşiktaş, hazırlık maçında moral depoladı! Geriden gelerek kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, hazırlık maçında moral depoladı! Geriden gelerek kazandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbulspor, 90.dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Süper Kupa Finali için verilen arayı iyi kullanmak isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

SON DAKİKADA PENALTI KAÇIRDI

İstanbulspor, karşılaşmanın 26. dakikasında Vorobjovas ile öne geçti. 

Beşiktaş, hazırlık maçında moral depoladı! İstanbulspor'u geriden gelerek yendi - 1. Resim

74. dakikada Enes Çinemre ve 85. dakikada Cenk Tosun Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri kaydetti. 

İstanbulspor'da Traore 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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