Beşiktaş, hazırlık maçında moral depoladı! Geriden gelerek kazandı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbulspor, 90.dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Süper Kupa Finali için verilen arayı iyi kullanmak isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
SON DAKİKADA PENALTI KAÇIRDI
İstanbulspor, karşılaşmanın 26. dakikasında Vorobjovas ile öne geçti.
74. dakikada Enes Çinemre ve 85. dakikada Cenk Tosun Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri kaydetti.
İstanbulspor'da Traore 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi