Beşiktaş iki transferde daha mutlu sona yaklaştı

Mats Hummels teklifi kabul etti, imza için siyah beyazlıları bekliyor. Bodo-Glimt’ten Norveçli 8 numara Albert Gronbaek'te de sona gelindi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Rafa Silva’yı kadrosuna katarak sezonun en flaş transferlerinden birine şimdiden imza atan Beşiktaş’ta bombalar devam edecek. Siyah beyazlıların uzun süredir peşinde koştuğu Mats Hummels transferinde de sona gelindi. Borussia Dortmund’la Şampiyonlar Ligi finali yaşadıktan sonra Alman devinden ayrılan 35 yaşındaki stoper, Beşiktaş’ın teklifini kabul etti. Hummels’in menajeri, teklifteki şartları kabul ettiklerini ve imza için Beşiktaş’ı beklediklerini söyledi.

GEDSON GİDİYOR

Siyah beyazlı yönetim, Hummels’in bonus isteklerini de kabul ederse imzalar atılacak. Beşiktaş’ın transferdeki yeni gözdesi ise Albert Gronbaek. Norveç’in Bodo-Glimt takımında forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Gedson’un yerine düşünülüyor. Kadroda düşünülmeyen Portekizli oyuncunun satışından gelecek para, Gronbaek’in transferinde kullanılacak. Rusya’nın Zenit Kulübü’nün, Gedson transferini birkaç gün içinde bitirmesi bekleniyor.