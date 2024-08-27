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Beşiktaş, Lugano maçı mesaisi devam etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Yeni transfer Felix Uduokhai'nin takımla ilk kez çalıştığı antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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