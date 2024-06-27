Beşiktaş, Rafa Silva'nın maliyetini açıkladı

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın maliyetini açıkladı. 3 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya yıllık 6 milyon euro garanti ücret verilecek.

Beşiktaş'tan Rafa Silva transferi ile ilgili KAP açıklaması geldi. Siyah-beyazlı ekip transferin maliyetini duyurdu.

6 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Beşiktaş'tan yapılana açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 euro garanti ücret ödenecektir." denildi.

22 GOL, 15 ASİST

Rafa Silva, geçtiğimiz sezon Benfica'da 52 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 22 gol atarken 15 asist yaptı.