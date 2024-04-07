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Haberler > Spor > Beşiktaş, Santos'un biletini kesti! Hocalık koltuğu için 3 aday

Beşiktaş, Santos'un biletini kesti! Hocalık koltuğu için 3 aday

Düzenleyen: / Kaynak: Akşam
- Güncelleme:
Beşiktaş, Santos&#039;un biletini kesti! Hocalık koltuğu için 3 aday

Spor Haberleri  / Akşam

Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezona yeni bir yapılanma ile başlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk adım olarak Fernando Santos ile yolların ayrılması gündemde. Beşiktaş'ın yeni hoca adayları ise ortaya çıkmaya başladı.

Beşiktaş'ta kötü gidişat durdurulamıyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan Siyah-Beyazlılar daha sonra Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirmişti. Rıza Çalımbay'ın da gönderilmesinin ardından geçici bir süre Serdar Topraktepe'ye emanet edilen takımın başına Fernando Santos getirildi.

SANTOS'A YOL GÖRÜLDÜ

Deneyimli Portekizli'nin de dikiş tutturamaması Beşiktaş'ı yeni hoca arayışına itti. Beşiktaş'ın 3 isim üzerinde durduğu iddia edildi.

İLK ADAY KOVAC

Kara Kartal'da Fernando Santos'un yerine getirilecek isim konusunda üç aday öne çıkıyor. Bunlardan ilki, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'u çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac.

Beşiktaş, Santos'un biletini kesti! Hocalık koltuğu için 3 aday - 1. Resim

DORTMUND'DAN AYRILACAK

Listedeki ikinci isim ise Bundesliga devi Borussia Dortmund'un başında olan ve sezon sonu Alman ekibinden ayrılması beklenen Edin Terzic. Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük yapan Alman teknik adam, daha önce birçok kez Siyah-Beyazlılar'la anılmıştı.

Beşiktaş, Santos'un biletini kesti! Hocalık koltuğu için 3 aday - 2. Resim

AZERBAYCAN'IN YÜKSELEN DEĞERİ GÜNDEMDE

Düşünülen bir başka isim ise Kurban Kurbanov.

Karabağ ve Azerbaycan futboluna damga vuran, Avrupa'da da adından söz ettiren 51 yaşındaki Azeri çalıştırıcı, Kovac ve Terzic ile birlikte listede yer alıyor.

Beşiktaş, Santos'un biletini kesti! Hocalık koltuğu için 3 aday - 3. Resim

SANTOS SINIFTA KALDI

Beşiktaş'ın başında 15 resmi maça çıkan Fernando Santos bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken maç başına 1.60 puan ortalaması tutturdu.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Akşam
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