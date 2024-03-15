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Beşiktaş tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor, fark açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Fernando Santos, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılar lig tarihinde liderin hiç bu kadar gerisinde kalmamıştı. 2005-06 sezonu sonunda puan farkı 29’du. Kartal bu sezon ise 9 maç kala 32 puan geride...

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş öyle bir sezon yaşıyor ki siyah beyazlı taraftarlar “Bu kâbus bir an önce bitsin” diyor. Tarihi başarılarla, rekorlarla, ilklerle dolu olan, Türkiye’nin ilk spor kulübü ünvanlı Beşiktaş, futbolda hiç bu kadar çileli bir sezon yaşamamıştı. Dört defa teknik direktör değiştiren, beşinci hocasıyla daha da sıkıntılı şekilde yola devam eden siyah beyazlılar, puan farkı açısından tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Beşiktaş ligin henüz 29’uncu haftasında lider Galatasaray’ın tam 32 puan gerisinde. 

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Fernando Santos’un göreve başlamasından itibaren farkın daha da açılması dikkati çekiyor. Portekizli teknik adam takımın başına geçtiğinde fark 18’di. Santos’la çıkılan 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan siyah beyazlılar bu periyotta 16 puan kaybetti. Beşiktaş kalan haftalarda puan farkını 29’un altına düşürmesi gerekiyor. Siyah beyazlılar bunu yapamazsa 1959’da başlayan ligde liderle olan puan farkı anlamında tarihinin en kötü sezonunu yaşamış olacak. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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