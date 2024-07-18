Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Galatasaray'a Süper Kupa mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst; siyah-beyazlı ekibin son durumu, yeni transferler ve Süper Kupa finalindeki rakipleri Galatasaray hakkında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takıma yeni katılan oyunculardan memnun olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adamı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gelen herkesten memnunum. Takıma tecrübeli oyuncular kattık. Gabriel Paulista tecrübeli bir savunmacı. Rafa Silva istatiksel olarak goller ve asistlere bakarsak bir hücumcuda olması gereken sayılara ulaşmış bir oyuncu. Geçen sezon çok gol yiyen ve az gol atan bir takımımız vardı. Bu sene bunun tam tersini yapmaya çalışacağız. Ciro Immobile, Serie A'da ve uluslararası alanda goller atmış bir oyuncu. İkisinin gol katkısından eminim. Gelecek haftalarda ne kadar hazır olduğumuza bakacağız. Transferin sonunda gelenler, gidenler olacaktır. Kadrodaki sayıyı kurallar gereği azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

Oynatmak istediği oyunla ilgili bir soruyu tecrübeli teknik adam, "Sistemimiz halen gelişme aşamasında. Yeni bir sistem üstünde çalışıyoruz. Kendim de sistem içinde büyüdüm. Bu konu futbolculara bağlı olacaktır. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, elimizde mevcut oyuncular var. Onların kalitesine göre bu sistem değişiklik gösterecektir. Shakhtar Donetsk maçında iki 6'lı, bir 10'lu oynadık. Daha önce 5 hazırlık maçı oynamış, Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takım. Ona göre değişiklik yapmak istedik. Ciro Immobile bu hafta sonu oynayacağımız maçta süre alacaktır. Semih'i de 30 dakika oynatmayı planlıyoruz." diye cevapladı.

Çok gol atan, az gol yiyen bir takım kurmayı planladıklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezondan bu konuyla ilgili çok fazla veri görme fırsatım oldu. Bunlar da geçen sezonun bizim için ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Gol beklentisi, gol yeme beklentilerine bakınca nasıl sıkıntı yaşandığını görebiliyorsunuz. Avrupa'ya giden en kısa yol olarak sezon sonuna doğru odak kupaya kaymış. Hedefimiz daha fazla gol atmak olacak. Daha iyi savunma yapıp, daha az gol yemek hedefimiz. Rafa Silva ve Immobile bu yüzden geldiler. Kariyerleri boyunca gol katkısı vermiş oyuncular. Paulista da savunmada bize yardımcı olacak bir isim."

"BURASI YENİ BİR FUTBOL ÜLKESİ VE BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Türkiye'ye yeni bir meydan okuma için geldiğini söyleyen Giovanni van Bronckhorst, şunları kaydetti:

"Hem hoca olarak hem futbolcu olarak birçok ülkede oynadım. Burası yeni bir futbol ülkesi ve benim için yeni bir meydan okuma. Türkiye'ye gelme sebebim de bu meydan okumayı yaşamaktı. Bunun için sabırsızlanıyorum. Takımı hazırlamaya çalışıyorum. Hoca olarak kontrol edebileceğim konularla ilgilenmek isterim. Hakemin penaltı vermesi, vermemesi, golü iptal etmesi benim elimde değil. Elimde olan doğru oyuncu tercihi ve doğru oyun. Sorumluluğum ve hazırlanmamız gereken taraf burası. İyi oynadığımızda gol atınca penaltıya ihtiyacımız olmayacaktır."

Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak istediklerini kaydeden siyah-beyazlı teknik adam, "Yabancı sayımız çok fazla. Kural gereği bunu düşürmemiz gerekiyor. Bu konu ideal bir durum değil. Sayıyı düşürmek. Bir oyuncu alacağınız zaman daha farklıdır. Giderken oyuncuyu göndermek almaya göre daha zordur. Bu sayıyı azaltmamız gerekiyor. Her oyuncu oynamak ve sahada olmak ister. Kulüp ve futbolcular için en iyi çözümü bulmaya, kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"RAFA SİLVA'YI OYNAYABİLECEĞİ EN TEHLİKELİ YERDE OYNATMAYI DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR"

Rafa Silva'nın hücumda çok farklı pozisyonlarda kullanabileceğini kaydeden Beşiktaşlı teknik adam, "Rafa Silva, Benfica'da çok değişik mevkilerde oynadı. Solda, sağda, 10 numarada ve hatta santraforda kullanıldı. Kendisi için mevki sorun olmayacaktır. Çok fazla mevkide oynayan hücumcularımız var. Bu sistem değişikliği ve rotasyonlar rakip için savunması zor durumlar oluşturacaktır. Santraforun arkasındaki oyuncularımız güçlü oyuncular. Kimi hızlı, kiminin adam eksiltme özelliği var. Rafa Silva'yı tek bir mevkide oynatmaktan ziyade oynayabileceği en tehlikeli yerde oynatmayı düşünmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İlk olarak takımın öz güven kazanması gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı ,"Ocak ayında gelme ihtimalim vardı, olmadı. Geçen sene 6 hoca değişikliği olmuş. Bu oyuncular için de zordur. Zirveden 46 puan geride kalınmış. Herkes kupayı kazanmada büyük katkı sağlamış ve sezon iyi bitirilmiş. Kupayla sezonu bitirmek çok kıymetli. Hedeflerimize ulaşmamız için öz güvenimizi kazanmamız lazım. Bu çok gerekli. Güçlü bir takım kurmaya çalışıyoruz. Daha da gelişeceğiz." dedi.

Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına da değinen deneyimli antrenör, "Yeni sezona Süper Kupa'yla başlamak, dolu tribünler önünde oynamak güzel olacaktır İki rakip 90 dakika sonunda bir kupaya ulaşmaya çalışacak. Bundan keyif almalıyız. Bu tarz finalleri çok oynadım. Birçok oyuncu bu fırsatı bulamaz. Hepimiz için güzel bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst, genç oyuncularla ilgili yaptığı değerlendirmede de "Gençler bana çok enerji veriyor. Bu oyunculara şans vermek keyifli. Semih milli bir oyuncu, daha da güçlenecek. Mustafa Hekimoğlu süre almaya başladı. Çok olgun bir oyuncu, fiziksel olarak çok güçlü, parlak bir geleceği var. O da gittikçe güçlenecek. İkisini de parlak bir gelecek bekliyor." şeklinde konuştu.

"UMARIM BİRLİKTE UZUN YILLAR UNUTULMAYACAK HATIRALARA SAHİP OLACAĞIZ"

Beşiktaş'ta taraftarla birlikte unutulmayacak hatıralara sahip olmak istediğini kaydeden siyah-beyazlı çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"2,5 haftadır takımla birlikteyim. İyi bir kamp geçiriyoruz. Cumartesi günü oynanması planlanan maç oynanamadı. 1 maç oynayabildik. Önümüzdeki haftalarda sezona hazır olmaya çalışacağız. Fiziksel olarak hazırlanıyoruz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hala sezon başındayız, güçleniyoruz. Fiziksel olarak henüz istediğimiz yerde değiliz. Dünkü maçla ilgili bir endişem yok. Fiziksel ve taktiksel olarak resmi maçlara hazırlanıyoruz. Sezon başı hazırlıkları bu yüzden yapılıyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Slovenya'da bile taraftarlarımızı görüyoruz. İstanbul'da taraftarlarımızla buluşacağımız maçlardan dolayı heyecanlıyım. Süper Kupa ilk maçımız olacak. Harika bir stadımız var. Taraftarlarla orada harika bir atmosfer oluşturacağız. Onların desteği çok önemli. Umarım birlikte uzun yıllar unutulmayacak hatıralara sahip olacağız."