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Beşiktaş transfer çalışmalarına çoktan başladı: Bajo ile ilk temas

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş transfer çalışmalarına çoktan başladı: Bajo ile ilk temas
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gambiyalı ön libero için kulübüne şartları soruldu. Teknik direktör Solskjaer de oyuncu için onay verdi...

Gelecek sezon için yapılacak transferlerin potansiyelli ve yükselen yıldız adaylarından olmasına dikkat edecek olan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, Slovak ekibi Dunajska Streda’da forma giyen Mahmudu Bajo’yu bir süredir takip ettiği ortaya çıkmıştı. Gambiyalı ön libero için harekete geçildi. Serdal Adalı’nın başkanlığa seçilmesiyle birlikte göreve başlayan Scouting Direktörü Eduard Graf, Dunajska Streda kulübünün yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Beşiktaş transfer çalışmalarına çoktan başladı: Bajo ile ilk temas - 1. Resim

TEKLİF YAPILMADI

Piyasa değeri 1 milyon avro olan 1,85 boyundaki 20 yaşındaki oyuncunun şartlarının sorulduğu öğrenildi. Oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle dikkati çeken ve maç başına 6,7 top kazanımı ile takımının savunma direncine önemli katkı sağlayan, agresif oyun tarzı sebebiyle Ole Gunnar Solskjaer’in de onay verdiği Bajo için henüz bir teklif yapılmadı. Başkan Adalı bu bölge için 20’ye yakın oyuncuyla görüştüklerini, Mahmudu Bajo’nun da bunlardan biri olduğunu söylemişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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