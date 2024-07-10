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Beşiktaş, Tyler Boyd'un tazminatını ödeyerek dosyanın kapandığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Tyler Boyd&#039;un tazminatını ödeyerek dosyanın kapandığını açıkladı
Beşiktaş, Tyler Boyd, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ve Tyler Boyd arasındaki tazminat davası kapandı. Beşiktaş, ABD'li oyuncuya tazminatın ödendiğini ve dosyanın kapandığını açıkladı.

Beşiktaş, Tyler Boyd'un tazminatının ödendiğini ve dosyanın kapandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TAZMİNAT ÖDENMİŞ VE DOSYA KAPANMIŞTIR

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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