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    • Haberler > Spor > Beşiktaş yeni golcüsünü Süper Lig'de buldu! Samet Aybaba'dan Fernando Santos'a yeni sezon jesti

    Beşiktaş yeni golcüsünü Süper Lig'de buldu! Samet Aybaba'dan Fernando Santos'a yeni sezon jesti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş yeni golcüsünü Süper Lig&#039;de buldu! Samet Aybaba&#039;dan Fernando Santos&#039;a yeni sezon jesti
    Rey Manaj, Beşiktaş, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni sezonda Vincent Aboubakar ile devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş, yeni golcü adaylarına Süper Lig'den baktı. Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Rey Manaj'ın Siyah-beyazlıların gündeminde olduğu belirtildi.

    Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, golcü arayışlarına başladı.

    Vincent Aboubakar ile yola devam etmeme kararı alan Siyah-beyazlılar, aradığı golcüyü Süper Lig'den buldu.

    Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj'ın transfer listesinde olduğu öğrenildi.

    Resim

    BEŞİKTAŞ REY MANAJ'I İSTİYOR

    Şu ana kadar çıktığı 25 resmi maçta 17 gol atan Arnavut futbolcu İstanbul ekiplerinin radarına girdi.

    Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın gözüne kestirdiği 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda teklif yapılması bekleniyor.

    Barcelona'nın da formasını giyen Manaj, gelecek vaat eden isimler arasında gösteriliyordu.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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