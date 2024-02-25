Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sahalara ne zaman döneceği belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi netlik kazandı.
Fenerbahçe'de sezonun en formda oyuncularından olan İrfan Can Kahveci, sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı.
İRFAN CAN KAHVECİ EN AZ 2 HAFTA YOK
Fenerbahçe'de sağ arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci en az 2 hafta forma giyemeyeceği konuşuluyor.
Milli futbolcunun Hatayspor, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçlarını kaçıracak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi