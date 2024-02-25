Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a sert eleştiri: Böyle şampiyon olamazsın, Ali Koç olsam...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, alınan 3 puana rağmen oynanan oyunu eleştirdi. İsmail Kartal'a seslenen Dilmen, "İsmail Kartal'ın artık devreye girmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Karşılaşmayı TV8,5 kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı eleştirdi.

Maçın temposunu Kasımpaşa'nın belirlediğini söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe aşırı temposuz başladı. Ben bile beklemiyordum bu kadar olmasını. İsmail Kartal ilginç bir şekilde ikinci yarıya başlarken oyuncu değişikliği yapmadı anlamlandıramadım." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: ALİ KOÇ OLSAM UÇARAK GİTMİŞTİM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için dikkat çekici sözler kullanan Rıdvan Dilmen, "Bu maçı kazanırsan lidersin. Teknik direktörlere saygım sonsuzdur. 'Başkanlar soyunma odasına girmez, yöneticiler karışmaz' denir. Ben Ali Koç olsam uçarak gitmiştim." görüşlerini dile getirdi.

İsmail Kartal'ın artık devreye girmesi gerektiğini söyleyen Dilmen, "Fred'li ve Fred'siz oyun planı kurulmalı artık. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için artık çift ön libero oynamaması lazım artık 9 sene oldu." dedi.

RIDVAN DİLMEN: ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GİREMEZSİN

"Burada net bir şekilde Serdar Dursun'dan önce Batshuayi'nin girmesi gerekiyordu. Fenerbahçe ligin ikinci devresinde çok kötü top oynuyor ama yine de skorları alıyor. Kasımpaşa ligin 50 golle en fazla gol yiyen ikinci takımı ve bu takıma ilk yarı kontra atak oynadı Fenerbahçe."

"Bu galibiyet çok değerli bir galibiyet. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki orta sahasıyla şampiyonluk yarışına giremezsin. Yedek kulübesinde bir kişi çıkıp, 'İsmail hocam Szymanski'yi oyuna alsana' demiyor mu ya?"

"Oosterwolde enerjisiyle bugün cidden inanılmaz bir şekilde etki etti. Ben, Rade Krunic'in kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama tek oynaması lazım. Tek ön libero oynarsa cidden çok fark olacak"