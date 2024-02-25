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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Tümer Metin'den olay açıklamalar: Temizleyemezsiniz, beni çok rahatsız etti

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Tümer Metin'den olay açıklamalar: Temizleyemezsiniz, beni çok rahatsız etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Tümer Metin&#039;den olay açıklamalar: Temizleyemezsiniz, beni çok rahatsız etti
    Fenerbahçe, Tümer Metin, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Eski milli futbolcu Tümer Metin'in maçla ilgili görüşleri sosyal medyada gündem oldu.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

    Mücadelenin son saniyesinde yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurdu.

    Sarı-lacivertlilerin kullandığı serbest vuruş sonrası topun Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in eline çarptığını belirten VAR heyeti, hakem Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye çağırdı. Penaltı pozisyonunu inceleyen Aydın, penaltı noktasını gösterdi ve Batshuayi 3 puanı getiren golü kaydetti.

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Tümer Metin'den olay açıklamalar: Temizleyemezsiniz, beni çok rahatsız etti - 1. Resim

    TÜMER METİN: TEMİZLEYEMEZSİNİZ 

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Tivibu Spor'da değerlendiren Tümer Metin, olay pozisyon için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Bir dönem Sarı-lacivertli ekibin de formasını giyen Metin, "Zahmet etmeyin. Neden biliyor musunuz? İşi çözemezsiniz, temizleyemezsiniz. Bunun  bir tane yolu var. Karşılıklı güven... Ben bu akşam bir sahne gördüm ve beni çok rahatsız etti.  Adam(Elvir Bajic) ömrünü futbola adamış., bu dünyanın en büyük futbol kulüplerinde forma giymiş ve 'ben emin değilim penaltıdan' dedi. Beni rahatsız eden, bu akşam gündemi meşgul edecek olan bu." ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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