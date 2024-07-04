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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! Rafa Silva takıma katıldı

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! Rafa Silva takıma katıldı
Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst, Rafa Silva, Haber

Spor Haberleri

Rafa Silva, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı. Yıldız oyuncuya teknik ekip ve futbolcular "Hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Giovanni van Bronckhorst önderliğinde başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rafa Silva takıma katıldı ve antrenmandaki yerini aldı.

RAFA SİLVA, TEKNİK EKİPLE BULUŞTU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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