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Beşiktaş'a Gedson piyangosu! Kulüper sıraya girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;a Gedson piyangosu! Kulüper sıraya girdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak için üç kulüp birbiriyle yarışıyor. Kartal'ın belirlediği bonservis bedeli 20 milyon avro

Beşiktaş’ta son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan Gedson Fernandes kulübün kasasını dolduracak gibi görünüyor. Suudi Arabistan’dan üç kulüp Beşiktaşlı yetkililerle temasa geçerek Portekizli oyuncunun şartlarını sordu. Gedson’un muhtemel satışından Beşiktaş’ın elde edeceği gelir, Benfica ile yapılan anlaşma gereği bonservis bedelinin yarısı olacak. Beşiktaş yönetimi, şu anda üç kulübün istediği Gedson’un satışından 10 milyon avro net kâr hedefliyor. 

HEYECAN BASTI

Portekizli oyuncu da kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun. Daha önce futbol hayatını Avrupa’da sürdürmekte kararlı olduğunu açıklayan 25 yaşındaki oyuncunun fikri değişti. Beşiktaş’tan yıllık 1,7 milyon avro kazanan Gedson, 4 milyon avroluk ücret teklif edilmesi üzerine heyecanlandı. Hafta içinde Gedson’a talip olan üç kulübün temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilecek. En yüksek teklifi yapan takım Gedson’u, Beşiktaş da yüklü bonservis geliri kazanmış olacak. 

YENİ HOCA İSTEMİYOR

Orta sahada bir kesici ve iki oyun kurucu özelliği olan futbolcu kullanan Beşiktaş’ın yeni hocası van Bronckhorst da Gedson’un kalmasını istemiyor. Kesici olarak Al Musrati’yi düşünen Hollandalı teknik adam, Gedson’un oyun kurucu özelliğini yeterli bulmaması sebebiyle de satışa onay verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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