Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Di Maria'nın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi

Benfica Başkanı Rui Costa, Angel Di Maria'nın önümüzdeki sezon Benfica'da oynayacağını açıkladı. Di Maria'nın Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyordu.

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın geleceği konusundaki belirsizlik sona erdi. Arjantin Ligi'nden ve Beşiktaş'tan teklif alan Di Maria, Portekiz'de kalma kararı aldı.

TAKIMDA KALACAK

Benfica Başkanı Rui Costa yıldız oyuncunun gelecek sezon takımda devam edeceğini duyurdu.

SABIRSIZLIĞI ANLIYORUM

Transferler hakkında konuşan Costa, "Kaliteli oyuncular istiyoruz. Gelenler ve gidenler olacak. Taraftarların sabırsızlığını anlıyorum ancak nasıl bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Ekstrem bir kadro kuracağız. Geçen sezon iyi geçmedi ama önümüze bakmalıyız" dedi.