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Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona transferde hızlı giren Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, İstanbul'a yeni sezon formasıyla geldi. Silva'nın gelişinin ardından Beşiktaş'ta yeni sezon formasını resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması açıklandı. Formayı ilk giyen isim ise yeni transfer Rafa Silva oldu. Portekizli yıldız İstanbul'a yeni sezonda giyilecek iç saha formasıyla geldi.

SİLVA FORMAYI DEĞERLENDİRDİ

Yeni sezon forması hakkında konuşan Silva; "Formayı ilk ben giyiyorum. Daha da çok giyeceğim. En önemlisi bu forma üstümdeyken de büyük zaferler kazanırken terleteceğim. Burada olmak benim için çok önemli.

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş'ın yeni sezonda Rafa Silva'nın üzerBeşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu - 2. Resimndeki formayı giyeceğini resmen açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı! Beşiktaş JK 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada."

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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