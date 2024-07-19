Beşiktaş'ın yıldızından iddialı açıklamalar! 'Kim olduğumu göstereceğim'

Beşiktaş'ın Libyalı orta sahası Al-Musrati, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Musarati, "Kaliteli oyuncuların bonservis bedeli pahalı olur. İnsanlara bu sezon Al Musrati'nin kim olduğunu göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, geçen sezonun devre arası transfer edilen Al-Musrati'nin bu sezon nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Libyalı oyuncu TRT Spor'a röportaj verdi ve iddialı açıklamalar yaptı.

Al-Musrati'nin açıklamaları şu şekilde:

DUYGULARIMI HALA TARİF EDEMİYORUM

"Kariyerimde kupa maçında Trabzonspor'a attığım gol gibi bir an hissetmedim. O an taraftarlara koştum, çılgın bir andı. Taraftarlara bir kupa armağan etmemiz gerekiyordu, biz hak ettik. O anı hiç unutmayacağım. Oldukça özel bir goldü. Kupa finali, son dakika... Müthiş bir andı. Duygularımı hâlâ tarif edemiyorum. Niye formayı çıkardım, niye öyle koştum... Çok özeldi, çok özel..."

TEK AMACIMIZ LİGE İYİ BAŞLAMAK

"Kamp dönemi harika geçiyor, herkes iyi çalışıyor. Yeni bir teknik direktörümüz var, tek amacımız lige iyi başlamak ve iyi bir sezon geçirmek. İlk maç Galatasaray ile olacak. Herkes bu maç için hazırlanıyor."

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK ŞEYLER KATACAK

"Giovanni van Bronckhorst ilk hafta bana hedeflerini ve projelerini anlattı. Çok iyi bir insan, iyi bir teknik direktör. Beşiktaş'a güzel katkıları olacak. Rangers'ı çalıştırdığı dönemde karşılaştık, o maçtan bahsettik. Hocamızın herkesten beklentisi var, Beşiktaş'a büyük şeyler katacak."

RAFA İMZA ATMADAN KONUŞTUK

"Rafa Silva çok iyi bir insan, çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş'a imza atmadan bir hafta önce konuştuk. Kulübü, taraftarları ve çalışanları sordu. Ben de harika bir atmosfer olduğunu, her şeyin mükemmel olduğunu anlattım. Rafa Silva, Beşiktaş'a çok şey verecek. Kulübün büyük bir projesi olduğunu ve iyi oyuncular geleceğini anlattım. Zaten geldikten sonra kendisi de gördü."

KALİTELİ OYUNCULARIN BONSERVİSİ PAHALI OLUR

"Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde kötü anlar yaşadım. Mental olarak zorlandım ama güçlü kaldım. İdmanlarda bunları unutmaya çalıştım. Kötü anları kafamdan sildim ve çalışmaya devam ettim. Sonra da iyi performans sergiledim. Kaliteli oyuncuların bonservis bedeli pahalı olur. Bu benim için sorun değil. İnsanlara bu sezon Al Musrati'nin kim olduğunu göstereceğim. Türkiye ile Portekiz arasında fark var. Portekiz Ligi daha çok taktik üzerine ancak Türkiye Ligi ise fizik üzerine ve oyuncular çok koşuyor. Bu sene taraftarlarımız iyi bir takım görecek. Bize destek olsunlar. Umarım bu sezonu şampiyon olarak bitireceğiz. Taraftarlarımız arkamızda olsunlar ve desteğe devam etsinler."