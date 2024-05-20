Beşiktaşlı futbolcuya silahlı saldırı! Kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş'ın transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne kiralık olarak gönderdiği Jean Onana silahlı saldırıya uğradı. Siyah beyazlı kulüpten ilk açıklama geldi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde Marsilya'ya kiralık olarak gönderdiği Jean Onana ölümden döndü.

Fransız futbolcunun Pazar gecesi araba hırsızlarının saldırısına maruz kaldığı öne sürülürken, suçluların arabayı çalmayı başaramadıkları ancak ateşli silah kullandıkları kaydedildi.

Europe 1'in haberine göre; Jean Onana ve takım arkadaşı Moumbagna'nın silahlı saldırıda yaralanmadığı bildirildi. Araba hırsızlarının ise olay yerinden hızlıca kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arandığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, resmi X (twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Jean Onana'ya geçmiş olsun mesajını iletti.

Siyah beyazlıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Geçmiş Olsun Jean Onana

Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."