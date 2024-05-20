Jose Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği maaş ortaya çıktı

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan Jose Mourinho'nun istediği maaş belli oldu. İkinci başkan Hüseyin Yücel, kendisinin sponsor olacağını açıklamıştı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Hatayspor ile oynanan maç sonrası Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklayarak gündem olmuştu.

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Portekizli hocayı gözüne kestiren Siyah-beyazlılar, yoğun görüşmelerini sürdürüyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a gelen Mourinho ile menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme yapıldı.

MOURINHO'NUN MAAŞ BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmede yeni sezon planlamasına yönelik bilgiler verildiği öğrenildi.

Senelik 12 milyon euro maaş beklentisi olmadığı öne sürülen Mourinho'nun Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaşım gösterdiği iddia edildi.

Öte yandan Mourinho için İngiltere Premier Lig'den Chelsea'nin de yakın ilgi gösterdiği konuşuluyor.